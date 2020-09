Elbingerode stellt Förderantrag für Sanierung der Turnhalle

Der Elbingeroder Gemeinderat tagte in der Turnhalle: links Gemeindedirektor Rolf Hellwig, daneben Bürgermeister Helmuth Otto.

Auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Elbingeroder Gemeinderates stand die Sanierung der Turnhalle, wo das Gremium auch tagte, und in diesem Zusammenhang die Anmeldung für das Förderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“. Der Bund stellt infolge der wirtschaftlichen Einbrüche aufgrund der Covid-19-Pandemie für das Jahr 2020 den Ländern kurzfristig 150 Millionen Euro für das Programm zur Verfügung – rund 14 Millionen Euro davon entfallen auf Niedersachsen, heißt es zur Erläuterung in der Vorlage für den Gemeinderat. Das Land ergänzt diese Mittel mit weiteren rund 2,8 Millionen Euro an Landesfinanzhilfen. Förderfähig sind Sportstätten, die primär der Ausübung von Sport dienen, sowie deren typische bauliche Bestandteile und zweckdienliche Nebeneinrichtungen, zum Beispiel Umkleide- und Sanitärräume.

