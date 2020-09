Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Gefrierschranks

Die Feuerwehr Herzberg an der Einsatzstelle, einem Wohnhaus in der Eisenacher Straße.

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Herzberg gegen 13 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Eisenacher Straße gerufen. In der Küche eines Wohnhauses war die Technik eines Gefrierschrankes in Brand geraten. Die Hausbewohner hatten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigene Löschversuche mit einem Feuerlöscher durchgeführt und eine Brandausbreitung verhindern.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude teilweise stark verraucht. Zwei Trupps unter Atemschutz demontierten die vom Feuer betroffenen Teile der Einbauküche und brachten sie ins Freie.

Zum Abschluss der Löscharbeiten wurde das Haus mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit. Gegen 14.20 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.