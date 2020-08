Keine Blaualgen: Baden im Juessee ist weiterhin möglich

Herzberg. Während für viele Gewässer in unserer Region ein Badeverbot ausgesprochen wurde, gibt es im Herzberger Juessee bislang keine Blaualgen-Probleme.

Während für viele Seen und Teiche in der Region ein Badeverbot wegen gefährlicher Blaualgen ausgesprochen werden musste, gibt es im Herzberger Juessee damit bislang keine Probleme, wie die zuständige Fachbereichsleiterin Kerstin Bührmann unserer Zeitung auf Nachfrage berichtete: Die Sichttiefe im See sei nach wie vor gut, es seien keine Schlieren von Algen zu erkennen. Die Stadt überprüfe den Zustand des Gewässers täglich mit Sichtprüfungen, sagte sie.