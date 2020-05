Für Geburt ihres Kindes: Paar reist von England nach Herzberg

Für die Geburt ihres ersten Kindes sind Dr. Victoria-Sophie Osburg und ihr Mann Dr. Vignesh Yoganathan von York in Nordengland in den Harz gereist. In der Helios-Klinik Herzberg/Osterode kam am 27. März ihre Tochter Antonia Vaani zur Welt. Darüber berichtet die Klinik in einer Pressemitteilung.

Rund 1175 Kilometer Anreise haben Victoria-Sophie und Vignesh für die Entbindung ihres ersten Kindes auf sich genommen. Die beiden leben seit mehreren Jahren in York. Ihre Tochter sollte jedoch in Deutschland zur Welt kommen. „Wir haben eine enge Beziehung zum Harz. Ein Teil unserer Familie lebt hier und wir haben in der Region geheiratet. Wir fühlen uns hier sehr wohl und wollten bei der Geburt unseres ersten Kindes nah bei unserer Familie sein“, erklärt Dr. Victoria-Sophie Osburg. Und wie fiel die Entscheidung für die Helios Klinik Herzberg/Osterode? „Wir haben durch Bekannte und Verwandte viel Positives über die Herzberger Geburtshilfe gehört. Außerdem liegt die Klinik nur wenige Kilometer vom Wohnort unserer Familie entfernt“, so Dr. Victoria-Sophie Osburg.

Das Ehepaar kontaktierte vorab das Kreißsaal-Team, um sich über die Geburtsmöglichkeiten und -abläufe in der Klinik zu informieren. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sehr schnell und ausführlich geantwortet. Wir haben dann bei einem Aufenthalt in Deutschland die Klinik besucht und der positive erste Eindruck hat sich weiter verstärkt. Hebammen und Ärzte waren sehr professionell, kompetent und einfühlsam. Sie sind auf unsere individuellen Wünsche eingegangen. Wir waren daher sicher, dass dies der Ort ist, an dem unsere Tochter geboren werden soll.“ Im Vorfeld klärten die werdenden Eltern alle administrativen Angelegenheiten, die für die Organisation der Geburt in Deutschland erforderlich waren. „Eine Geburt in einem anderen Land zu organisieren, kann sicher eine Herausforderung sein. Wir haben im Internet gute Ratgeber und Unterstützung gefunden. Es gab keine Probleme, als wir zur Geburt in der Klinik ankamen.“ Am 27. März kam Antonia Vaani in Herzberg zur Welt. „Wir haben uns in der Herzberger Klinik medizinisch hervorragend versorgt und rundum wohl gefühlt. Das Konzept Babyfreundliche Geburtshilfe wird hier wirklich gelebt. Trotz der schwierigen Situation der Corona-Pandemie und den dadurch geltenden besonderen Maßnahmen haben uns Hebammen und Ärzte wunderbar unterstützt und waren jederzeit ansprechbar“, sagt die Mutter.

„Entspannter Start in das Leben als Familie“

„Die ersten, so besonderen Tage zu dritt konnten wir in einem Familienzimmer verbringen, sodass wir einen guten, entspannten Start in das Leben als Familie hatten. Da unser Alltag normalerweise beruflich sehr ausgelastet ist, haben wir es genossen, uns während des Klinikaufenthalts nur um unsere Tochter zu kümmern und sie kennenlernen zu können“, erzählt sie. „Unsere Entscheidung für Herzberg war absolut richtig. “

„Das Vertrauen von Dr. Victoria-Sophie Osburg und Dr. Vignesh Yoganathan ist ein großes Lob für den Einsatz und das Engagement unseres Teams. Wir wünschen der Familie alles Gute“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter. Artur Smorodin, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, sagt: „Es freut mich sehr, dass wir der Familie zu einem guten Start in das gemeinsame Leben verhelfen konnten. Als zertifiziertes babyfreundliches Krankenhaus legen wir großen Wert auf eine familienorientierte und individuelle Geburtshilfe. Es ist uns wichtig, den Aufbau einer engen Bindung zwischen Mutter, Vater und Kind zu fördern.“