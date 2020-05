Nach Beschädigungen: Neue Regeln für Hattorfer Sportheim

Weil die Nutzer mit dem Sporthaus auf dem Gemeindesportplatz in Hattorf nicht so pfleglich umgehen würden, wie es wünschenswert ist, gibt es seit dem 20. Mai eine Benutzungsordnung. Bereits vor Fertigstellung des Sporthauses musste es zu einem Wiederholungsanstrich in einer der Kabinen kommen. Die Benutzungsordnung beschloss der Rat der Gemeinde Hattorf einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Der Gemeinderat habe sich dazu veranlasst gefühlt, über eine Benutzungsordnung nachzudenken, erklärte Gemeindedirektor Rolf Hellwig. „Wir erwarten von allen Nutzern, dass sie pfleglich mit dem öffentlichen Eigentum umgehen. Einen Schaden kann man melden, und dieser kann dann behoben werden“, so Hellwig, der betonte, dass man den Nutzern keine übermäßigen Beschränkungen auferlegt hätte, sondern einfach den allgemein üblichen Umgang darin beschrieben habe.

