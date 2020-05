Forstarbeiten verändern das Bild des Hattorfer Rotenbergs

Eindrucksvoll bewältigt die Forstmaschine das steile Gelände, Stamm um Stamm wird eingesammelt, im Anhänger untergebracht und anschließend am Fuß des Rotenbergs zwischengelagert. Zuvor war schon ein Harvester in dem Waldstück unterwegs gewesen, hatte Bäume gefällt, entastet und in die Stämme in die gewünschte Länge geschnitten. Wer in den vergangenen Wochen in der Hattorfer Feldmark unterwegs war, der konnte die Rückearbeiten am Nordhang des Rotenbergs etwa auf Höhe der Rotenbergstraße gut beobachten.

Die Forstmaschinen sind in steiler Hanglage im Einsatz. Foto: Robert Koch / HK

Der Einschlag ist dabei keineswegs freiwillig erfolgt, wie der zuständige Revierförster Hans von Minckwitz vom Forstamt Reinhausen und Wilhelm Schirmer von der Forstgenossenschaft Hattorf betonen. Vor den Toren des Dorfes stand noch vor wenigen Jahren ein gesunder Fichtenwald. Doch zum Teil extrem trockene Sommer, mehrere Stürme, angefangen mit Friedericke im Januar 2018, und der anschließende Borkenkäferbefall haben zu einem massiven Baumsterben geführt. „Eine gesunde Fichte harzt den Käfer weg, die Kombination war jedoch zuviel für die Bäume“, erläutert von Minckwitz.

Rund 80 Prozent aufgearbeitet

Die Schadfläche umfasst rund 37 Hektar, rund 80 Prozent wurden inzwischen aufgearbeitet. „Hier standen zusammenhängende Fichtenflächen im Alter von 30 bis 70 Jahren“, berichtet der Revierförster. Insgesamt umfasst das Gebiet der Forstgenossenschaft Hattorf eine Fläche von 608 Hektar. Rund 60 Prozent sind mit Buchen bestellt, etwa 24 Prozent des Baumbestands entfällt auf Fichten, die weiteren Prozente verteilen sich auf weitere Baumarten wie Eiche, Bergahorn oder Lärche.

Wilhelm Schirmer (l.) von der Forstgenossenschaft Hattorf und der zuständige Revierförster Hans von Minckwitz. Foto: Robert Koch / HK

In normalen Jahren werden 4.800 Festmeter Holz pro Jahr entnommen, erklärt Schirmer. In den vergangenen Jahren wurden diese Zahlen jedoch stets deutlich übertroffen. 2018 waren es knapp 20.000 Festmeter, 2019 gut 13.500 Festmeter. In diesem Jahr sind bereits mehr als 7.500 Festmeter angefallen. Da auch viele andere Gebiete in Deutschland und Europa große Schäden zu verzeichnen hatten und entsprechend viel Holz auf den Markt verfügbar war, kam es zu einem massiven Preisverlust, beklagt Schirmer. „Wo wir vorher bis zu 92 Euro für den Festmeter bekommen haben, sind es jetzt noch etwa 32 Euro“, sagt der Forstgenossenschaftsvorsitzende.

Hattorfer Holz für chinesische Häuser

Dabei sei die Qualität des Holzes völlig in Ordnung, betont Schirmer: „Der Käfer sitzt schließlich nur direkt unter der Rinde, die Stämme haben selbst sind nicht betroffen.“ Dennoch sei es nicht ganz so leicht, die jetzt geworfenen Fichten zu verkaufen. Die Hattorfer hatten mittlerweile Erfolg: Die langen Stämme gehen nach China und können unter anderem zum Hausbau verwendet werden. Die kürzeren Stämme haben eine nicht ganz so lange Reise vor sich, sie werden in Baden-Württemberg weiterverarbeitet.

Stimmen, man habe bei der Forstgenossenschaft zu lange an der Fichte festgehalten, will Schirmer nicht gelten lassen. „Die Fichte war sozusagen unser Brotbaum. Mit ihr haben wir bislang immer gutes Geld verdient“, sagt er und erklärt: „Man muss sehen, dass in der Forstwirtschaft in langen Zyklen gearbeitet wird. Was wir heute pflanzen, wird erst von unseren Enkeln geerntet werden. Als also damals die Fichten gepflanzt wurden, konnte man von den jetzigen Probleme wie zum Beispiel dem Klimawandel gar nichts wissen.“

Buchen und Douglasien

Blick auf den Rotenberg bei Hattorf. Foto: Robert Koch / HK

Bei der Aufforstung der jetzt entwaldeten Flächen, die in den kommenden fünf bis zehn Jahren angestrebt wird, will man auf die Fichte allerdings verzichten. „Die Wahl wird je nach Standort getroffen, hier in Hattorf werden es Buchen und Douglasien sein“, berichtet von Minckwitz. So soll versucht werden, einen Wald mit Mischbestand zu erzeugen.

Die Buche, die derzeit schon einen Großteil des Bestands ausmachen, kann der Trockenheit besser trotzen als die flachwurzelnden Fichten, sagt der Revierförster: „Sie ist aber dennoch ein atlantisches Klima gewöhnt und braucht genügend Niederschlag. Gibt es noch mehr so trockene Sommer, wird es auch für sie schwierig.“