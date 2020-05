Wenn ein Pastor mit Velosolex auf Thüringen-Fahrt geht

Für viele Menschen kommt während der „Corona-Pandemie“ und den damit eingehenden Beschränkungen die Gelegenheit, etwas zu tun, was man schon lange vorhatte, wozu man bislang nicht die Zeit fand. So machte sich Bernhard Sulimma daran, seine Velosolex nach anstrengenden Erfahrungen im vergangenen Jahr durch eine technische Nachrüstung „altersgerechter“ zu machen. Mit dem Gefährt hatte er im vergangenen Jahr eine Rundreise durch Thüringen unternommen. Schon als Jugendlicher habe er von dem von 1949 bis 1988 in Frankreich gebauten Mofa geschwärmt, so Sulimma. Man könnte es als „Urahn“ aller heutiger Elektrofahrräder bezeichnen. Viele Spitznamen erhielt sie: „Maria Hilf“, „Hallelujah-Harley“ oder „Schnecke“.

Bei kirchlichem Personal war sie begehrt, weil es keine Kette gibt, die Soutane oder Kutte beschmutzen konnte. Sein Mofa hatte er von einem Rentner im fahrbereiten Zustand erworben und mit viel technischem Wissen und Liebe zum Objekt ansehnlich gestaltet und für eine längere Tour vorbereitet. Sein Wunsch war: Das benachbarte Bundesland Thüringen zwei Wochen lang mit seiner „Rosinante“ zu erkunden. Für die außergewöhnliche Tour musste man schon ein wenig verrückt sein wie damals „Don Quijote“ mit seinem Reittier „Rosinante“, scherzt Sulimma.

Velosolex als „Gesprächsmotivator“

Nach umfangreichen Vorbereitungen für die Mitnahme von Gepäck und Campingausrüstung ging die Fahrt im August 2019 los. „Rosinante“ erwies sich als wunderbarer „Gesprächsmotivator“, stellte der Herzberger fest. Wo er hinkam, wurde sei Gefährt bestaunt und Bernhard Sulimma befragt. Viele erinnerten sich an ein ähnlich einfaches Fahrzeug in der früheren DDR, den „Hühnerschreck“. „In den Städten und auf den Campingplätzen kam ich mit vielen Menschen ins Gespräch und habe viel über das Leben in früheren Zeiten und heute in Thüringen hören können“ erzählt Sulimma.

Bauhaus-Architektur: Haus Horn in Weimar. Foto: Bernhard Sulimma / HK

In Eisenach half ihm ein Schrottplatzbetreiber, die kaputte Deichsel des Velosolex-Anhängers zu reparieren. „Ich gehe nicht zur Wahl. Früher gab es Anwesenheitspflicht“, sagte der Mann zu Sulimma. Er sei früher einmal Kfz-Mechaniker für den „Wartburg“ gewesen, hatte sich selbstständig gemacht und eine kleine Werkstatt gehabt. „Aber jetzt fahren diese Modelle nicht mehr, nur noch Westautos“.

Zur Wartburg musste der Reisende seine Rosinante wieder einmal schieben. Während Autos unten bleiben mussten, durfte er aber bis vor den Eingangskiosk fahren, freute er sich. Das Burschenschaftsdenkmal auf dem Berg gegenüber fand Sulimma sehr nachdenkenswert. Die Frage nach der Einheit Deutschlands war 1817 beim Wartburgfest sicher eine andere als heute. Damals standen 300 Jahre Reformation und die Völkerschlacht bei Leipzig Pate zum Fest und den Demokratiebewegungen, sinniert er.

In Weimar kam eine Frau auf dem Campingplatz aus einem Wohnmobil mit französischem Kennzeichen und wollte das Velosolex für ihren Mann fotografieren. Er hätte früher eine gefahren und würde sich über das Bild freuen, sagte sie. In Erfurt auf dem Domplatz schwärmte ein wegen seiner Frau dorthin gezogener Mann aus Bayern von seiner Solex, die er in seiner Jugend hatte. Er war glücklich, wieder einmal eine solche Solex fahren zu sehen.

Neugierde bei den Einheimischen

In Gotha stieß Sulimma auf ein Barockfestival im Schloss Friedenstein und konnte im Eckhofftheater eine Ballettvorführung erleben. Vor seiner am Eingang abgestellten Velosolex blieben viele Neugierige stehen. Mit manchen kam der Reisende ins Gespräch. Die Ortsansässigen wunderten sich aber, dass ein „Westler“ eine solche Tour durch Thüringen unternahm. Sie fanden das gut und gaben viele Tipps und Hinweise, was er sich noch ansehen sollte. Das Museum „Olle DDR“ in Apolda erinnerte Sulimma an den Neckermann-Katalog von früher.

„Im Kloßmuseum in Heichelheim, gleich neben der Firma Heichelheimer – bessere Klöße habe ich noch nie gegessen -- hörte ich von den Problemen einer früheren LPG sich gegen westliche Konzerne zu behaupten. In Dornheim, Bachs Hochzeitskirche, konnte ich an einem Sonntagsgottesdienst teilnehmen. Die Pastorin erzählte mir nachher, dass Bach zum Orgelüben lieber mach Dornheim kam. In Arnheim gab es große Spannungen mit dem Rat und er wurde, wie man heute sagt, gemobbt. Sie zeigte mir das Kissen, auf dem Bach während der Trauung kniete und sagte, dass viele Kirchenmusiker zu ihrer Hochzeit nach Dornheim kämen,“ erinnert sich Sulimma an die Begegnung.

Einige Zeit später stand er vor dem Denkmal eines seiner Auffassung sehr „flegelhaft“ dargestellten Johann Sebastian Bachs vor dem Rathaus in Arnheim. Ein kleiner, fast familiärer Campingplatz auf dem Ettersberg (nahe Buchenwald) hat sich besonders bei ihm eingeprägt. Die Betreiber luden zu ein Grillabend ein. Daran nahmen nur Thüringer teil. Die „Wessis“ und andere Urlauber blieben in ihren Campern. „Als die Thüringer erfuhren, dass ich aus dem Westen kam, rannte der Chef ins Büro, holte einen Zettel, legte ihn mir vor und sagte: Ausfüllen! Es war ein kopiertes, altes Einreiseformular in die DDR. Am Abend gab es schöne und interessante Gespräche, die an den nächsten Tagen bis zu meiner Weiterreise fortgesetzt wurden“, erzählt der Herzberger.

Das Geburtshaus von Bach in Eisenach. Foto: Bernhard Sulimma / HK

Er habe viele und gute Anregungen zu seiner Tour erhalten und Thüringen genossen. Die vielen Kleinstädte nördlich des Thüringer Waldes wirkten auf ihn wie Perlen an einer Kette, eng aneinandergereiht. Leider sei er nur bis Apolda gekommen. „Auf der Rückfahrt über Nordhausen geriet ich dann auch noch in eine Polizeikontrolle. Der Fahrradweg war zu Ende und ich musste auf der Straße weiterfahren. Also hielt ich an, um mir eine gelbe Weste anzuziehen. Dann hielt eine Polizeistreife und fragte, ob ich ein Problem hätte. Ich erklärte den Grund für mein Anhalten. Was ist das denn für ein Mofa?, fragten die Beamten. Sie stiegen aus und betrachteten meine Velosolex. So kamen wir in ein technisches Gespräch. Ich berichtete von meiner Tour und dass ich auf der Heimfahrt sei. Echt cool!, meinte eine junge Beamtin mehrfach. Keiner fragte nach meinen Papieren, wohl aber, ob sie Bilder für die Kollegen machen dürften. Dann wünschten sie mir eine gute Weiterfahrt. Rosinante“ war wieder ein willkommener Gesprächsmotivator!“ stellt Bernhard Sulimma rückblickend fest.

Berge kaum zu schaffen

Bereits am Anfang der Tour hatten die Berge im Hainich große Schwierigkeiten bereitet. Zunächst konnte Sulimma an den Steigungen noch kräftig mittreten. Dann war aber das Hinaufschieben des Gespanns angesagt. Damit war der Thüringer Wald für ihn außer Reichweite und die Orte auf der anderen Seite im Süden musste er ebenfalls vom Reiseplan streichen. „Die Berge kam ich mit den 0,5 PS und dem Anhänger einfach nicht hoch“, bedauert er. Deshalb sei er auch in der ersten Nacht in Eisenach gestrandet und habe unter dem Eingangsvordach des dortigen Elisabeth Gymnasiums übernachtet, da er den angemeldeten Campingplatz nicht erreichen konnte.

In dieser Nacht habe er sich erste Gedanken über einen zusätzlichen Elektroantrieb am Hinterrad gemacht, so Sulimma. Als er auf der Rückfahrt hinter Mackenrode an die frühere Grenze kam, machte er Pause und ließ die Eindrücke der letzten Tage Revue passieren. „Die Tour hat sich gelohnt, auch wenn sie ein wenig verrückt war. Die Mühen waren es wert, ich habe als Ausgleich viel mehr erhalten, als ich vorher gedacht hatte. Jederzeit wieder!“ sagt Sulimma. Derzeit ist er damit beschäftig, den zusätzlichen Elektro-Antrieb einzubauen.