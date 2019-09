Gute Aussichten im Elbsandsteingebirge

41 reisende waren es, die auf eine Mehrtagesfahrt mit dem SoVD Elbingerode gingen. ziel war das Elbsandsteingebirge. Hier besuchte man Zittau und fuhr mit einer Schmalspurbahn durch das Bergland nach Oybin. Auch Herrnhut stand auf dem Programm. Bad Schandau und eine Dampfschifffahrt mit einem historischen Schaufelraddampfer bis nach Pirna, die Sächsische Schweiz, Rahtmannsdorf, standen ebenfalls an. Auch in Dresden sah man sich um und bewunderte die Semperoper, das Schloss, die Brühlsche Terrasse, den Zwinger und den Neumarkt mit Frauenkirche. Man fuhr mit der ältesten Bergschwebebahn Deutschlands zur Aussichtsplattform im Villenviertel Loschwitzs. Bautzen und die Klosteranlage St. Marienstern wurden ebenso besucht. Die Abtei ist das älteste Frauenkloster des Orden in Deutschland. Viel zu schnell war die Reise dann zu Ende. Fazit: Gutes Wetter, gutes Essen, viel gesehen.

