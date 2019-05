Ein Wochenende in Oderbrück verbracht

26 Kinder und vier Betreuer des TVG Hattorf fuhren für ein Wochenende nach Oderbrück. Am Samstag stand eine von Nationalpark-Rangern geführte Tagesexkursion zum Freigehege der Luchse an der Rabenklippe auf dem Programm. Mit Naturerlebnisspielen wurde den Kindern ein guter Einblick in den Nationalpark mit seiner Tier- und Pflanzenwelt gegeben, so dass keine Langeweile aufkam. Den Abschluss bildete am Sonntag eine Schnitzeljagd zum Achtermann. Die Fahrt war ein voller Erfolg.

