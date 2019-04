Motorradfahrerin bei Unfall auf Höhe Marienwand verletzt

Verletzt wurde eine Motorradfahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 15.50 Uhr in Höhe der Marienwand auf der B498. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 27-Jährige mit ihrem Motorrad aus Richtung Goslar in Richtung Claustahl, als sie aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad verlor, mit der Schutzplanke kollidierte und auf der Fahrbahn liegen blieb. Nachfolgende und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer eilten der Verunglückten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu Hilfe. Nach medizinischer Erstversorgung durch den kurz darauf eintreffenden Notarzt wurde die Fahrerin ins Krankenhaus Goslar gebracht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder