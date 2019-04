Kinder lernten, an den Schrauben zu drehen

Beim Sport kann man noch so gut trainiert, körperlich fit und vorbereitet sein wenn es das Sportgerät nicht ist. Ebenso wie bei vielen anderen Sportarten ist es auch beim BMX Race. Um einwandfrei trainieren zu können ist es wichtig, dass das BMX Rad in Ordnung ist. Vor jedem Rennen sollte die Rennmaschine gereinigt und überprüft werden. Nur so können Rennfahrer und Rad perfekt zusammenspielen und gute Ergebnisse liefern. Da nicht jeder, der sich für den Sport BMX Race entscheidet gleichzeitig ein guter Fahrradmechaniker ist, wurde in der BMX Sparte des RKV-Pfeil Hattorf ein interner „Schrauberlehrgang“ - Einsteigerkurs durchgeführt. Hier wurden die grundlegenden Vorbereitungen und Reparaturen vorgestellt wie z.B das richtige Reinigen von einem Rad, wie man ein Schlauch wechselt oder ein Rad austauscht. Ein weiteter Fortgeschrittenen- bzw. ein Spezialkurs ist bereits angedacht.

