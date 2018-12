Jugendliche trafen sich zum Grillen

Hattorf Die Besucher des Beratungsladens Boje gingen in Hattorf zum Bowling und danach zum Grillen an den See.

Eine gemeinsame Freizeitaktion bildete den Jahresabschluss der offenen Gruppe des Beratungsladens „Boje“. Zehn Jugendliche machten sich auf den Weg nach Hattorf, um sich zunächst im Bowling zu messen. Anschließend wanderte die Gruppe zu einer Grillhütte am See. Schnell wurde Grill und Feuerschale entzündet. Bei alkoholfreiem Punsch, Würstchen, Käse und Marshmallows war genug Zeit für Gespräche. Und ohne Rücksicht das nasse Wetter wurde das Areal selbstorganisiert für sportliche Aktionen genutzt. Die Jugendlichen und ihre Betreuungspersonen waren mit dem Tag sehr zufrieden: „Prävention funktioniert nur mit Vertrauen“, sagte Sozialpädagogin Andrea Neureuter, „und Aktionen wie heute bilden die Grundlage hierfür.“ Der Beratungsladen „Boje“ wurde als Anlaufstelle für Jugendliche im Übergang zu Ausbildung und Beruf im August des vergangenen Jahres in Duderstadt eröffnet. Getragen wird das Angebot vom Fachbereich Jugend des Landkreises Göttingen, der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen (GAB) und dem Jobcenter Landkreis Göttingen. Fallmanager Stefan Komander war ebenfalls bei der Freizeitaktion dabei. Im Beratungsladen „Boje“ treffen sich jeweils dienstags junge Menschen in der offenen Gruppe zum Kochen, Reden und Spielen. Das präventive Angebot wird von Carla Schaffer als pädagogischer Fachkraft organisiert.