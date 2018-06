„Übers Knie gebrochen“: Sprachförderung wird Aufgabe der Kigas

Die Sprachförderung von Kindern ist in Niedersachsen künftig Aufgabe der Kindertagesstätten. Diese Vorgabe der Landesregierung tritt zum neuen Kindergartenjahr, also ab 1. August, in Kraft. Bislang hatten sich Grundschullehrer im letzten Kindergartenjahr darum gekümmert, Sprachdefizite...