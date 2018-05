Wehren verhindern Großbrand

Bodensee Die Feuerwehren Bodensee und Bilshausen sowie die Ortswehren Krebeck und Renshausen wurden gestern Nachmittag wegen eines Scheunenbrandes alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte am Brandort in der Hauptstraße in Bodensee schlugen bereits Flammen aus dem Dach eines Scheunenanbaus. Das Feuer...