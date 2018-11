Ohne Ausbaubeiträge wird es nicht gehen

Eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird in Niedersachsen von der großen Koalition in Hannover mit Gewissheit noch in diesem Jahr beschlossen werden. Ich war auf der Konferenz zur Abschaffung der „Strabs“ in Hannover und da hatten sie alle gut Reden. Der Vertreter der Bayrischen Staatsregierung Manfred Ländler vertrat die Wahlpolitische Entscheidung Bayerns, die „Strabs“ in diesem Jahr sogar rückwirkend abgeschafft zu haben und dafür im Haushalt 150 Millionen Euro eingesetzt zu haben.

Selbst ein solcher Betrag wäre für Niedersachsen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Verwaltungsrechtler Prof. Arnd warnte vor der Abschaffung und davor, die Gebühren über die Erhöhung der Grundsteuer zu kompensieren, die dann ins uferlose ansteigen müssten. Vor Gleichem warnte auch der Vorsitzende des Städte- und Gemeindetags, Marco Trips. Lediglich der Bürgermeister aus Winsen/Luhe erklärte, man könne, wie bei ihm vollzogen, den Straßenbau aus eigenen Deckungsmitteln finanzieren, was bei ihm im „Hamburger Speckgürtel“ sicher auch möglich ist.

Gleicher Ansicht war auch der Sprecher der Bürgerinitiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung in Niedersachsen, Nils Finn. Nur keiner hatte die wirkliche Lösung, bzw. welche wäre sie:

1. Grundsteuer-Erhöhung ist in ausgleichender Höhe nicht machbar (sie würde in die 1.000 Prozent gelangen), zumal selbige auch beim Bundesverfassungsgericht ohnehin auf dem Prüfstein steht.

2. Landesmittel in ausreichender Summe dürften zurzeit im Haushalt aufgrund der immensen Kita-Gebühren nicht zur Verfügung stehen, da helfen auch keine VW-Milliarden. Es sei denn, man geht in die Neuverschuldung, denn ein paar Million helfen den bedürftigen Kommunen hier nicht weiter. 3. Gebe es da noch die wiederkehrenden Straßenbaubeiträge, das heißt jeder Hauseigentümer zahlt jährlich einen immer wiederkehrenden Betrag für die jeweils in dem Jahr auszubauenden Straßen sowie aufgelaufene Baukredite. Diesen Beitrag zahlt aber auch der, dessen Straße in den vergangenen Jahren im Zuge der Beitragssatzung abgerechnet wurde.

Diese Art und Möglichkeit hatte ich in den 1970er Jahren vorgeschlagen, als durch den Kanalbau alle Straßen im Ort in erbärmlichem Zustand waren, nur war mein Vorschlag damals nicht mehrheitsfähig. Aber uns wäre bereits damals die Straßenausbausatzung erspart geblieben. Also kann man in Hannover zwar die Abschaffung der „Stabs“ beschließen, aber man sollte bedenken, wie es in den armen Gemeinden hier im „Harzer Hungergürtel“, die ohnehin zum Teil nur über Bedarfszuweisungen ihren Haushalt decken können, mit dem Straßenausbau weiter gehen soll. Oder fahren bzw. laufen wir wieder mangels Maße durch Sumpf, Matsch und Schlaglöcher.

Fazit: In unseren Gemeinden (vielleicht mit Ausnahmen) wird es in naher Zukunft nicht ohne Straßenausbeitragssatzung, also Kostenbeteiligung der Anlieger gehen. Nur stellt sich die Frage, wie hoch der wie etwa in Hattorf immens gestiegene Anliegeranteil sein sollte, da sollte der Rat erst einmal wieder ansetzen bzw. zurückrudern, denn was ist aus den ehemals 35 Prozent Anliegeranteil und den Eckgrundstücksregelungen geworden? Oder – so mein Resümee in Hannover: „Geben Sie den Gemeinden die Lizenz zum Gelddrucken.“

Wilhelm Klaproth, Altbürgermeister von Hattorf