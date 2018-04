Aloha – Führten Fehlinformationen zu falschem Ratsbeschluss?

Die Wirtschaftsbetriebe (Wibo) haben unterstellt, dass das abgehende Badewasser des Freibad-Schwimmerbeckens das Grundwasser belasten könnte. Daher wurde eine Analyse des Badewassers in Auftrag gegeben, obwohl sich jeder Laie vorstellen kann, dass die Chlorwerte für das Grundwasser ungefährlich sind, denn Menschen, für die selbst das Verschlucken des Wassers risikofrei ist, baden darin. Wozu also die Analyse? Ein Versuch den Bürgern ihre anstehende Freibad-Saison zu verderben? Im Bericht über die Sitzung des Finanzausschusses vom 11. April wurden beängstigende Chlorwerte veröffentlicht, die allerdings in der Folgeausgabe am 12. April im HK korrigiert wurden!

Doch auch bei den korrigierten Werten muss es sich um einen Fehler handeln! In der Zuleitung zum Bad (Trinkwasser) sind maximal 7,9 mg/l Chlorid enthalten und nicht wie angegeben 210 mg/l! Jeder Laie kann sich dies aus den Trinkwasseranalysen der Harzenergie/Harzwasserwerke (im Internet veröffentlicht) ableiten.

Vermutlich ist hier also das Bade- nicht das Trinkwasser gemeint! Nach meinen Informationen lag am 11. April der Laborbericht zudem noch gar nicht schriftlich vor, woher also die Erkenntnis der Wibo?

Bei der zweiten Bürgerinformation (Begehung des Aloha) am 5. April erklärten der Geschäftsführer der Wibo und Mitarbeiter des Aloha, dass eine Sanierung des Hallendaches eine Baumaßnahme darstellt, bei der der gesamte Badbereich auf den neusten gesetzlichen Stand der Technik etc. gebracht werden muss. Das schließe u.a. die Änderung der Durchströmungsrichtung und eine Erweiterung der Verkehrs- und Laufwege am Beckenrand ein. Der Landkreis Göttingen, Fachbereich Bauen trägt diese Aussage so nicht mit. Auf Anfrage wurde mir meine Vermutung bestätigt: Die Sanierung des Daches erfordert wegen der erforderlichen statischen Berechnung einen Bauantrag, die Sanierung des Beckens ist hingegen genehmigungsfrei. Damit hat das Bad Bestandsschutz und muss nicht an die aktuellen gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Nur eine Verschlechterung der Hygienewerte, die aber Gott sei Dank ausgeschlossen ist, hätte eine Schließung des Bades zur Folge gehabt.

Die Frage ist also, warum in der (abgelehnten) Sanierungsvariante überflüssige Umbaumaßnahmen enthalten sind, die auf diesen falschen Aussagen und Informationen beruhen? (Verlegung Sportlerumkleiden, Baderweiterung Richtung Freibad/Fassadenerneuerung, Verlegung/Neubau Babybecken). Denn ohne diese unnötigen Baumaßnahmen wäre eine Sanierung günstiger und vielleicht realisierbar!

Das sind zwei Beispiele, in denen es meines Erachtens mit den Tatsachen nicht so genau genommen wurde. Gibt es weitere Beispiele mit denen der Rat durch fragwürdige Aussagen zu einer bestimmten Entscheidung verleitet wurde? Die Ratsmitglieder verlassen sich schließlich auf fundierte Aussagen der Sachkundigen. Deshalb sollte den Forderungen der FDP-Fraktion und dem Leserbriefen der Herren Diedrichs (11. April) und Kosching (10. April) gefolgt werden. Für die Entscheidungsfindung ist nur ein Gutachten/Konzept einer Firma zu wenig, zumal der Gutachter hier auch der Anbieter des neuen Bades wird! In anderen Kommunen gibt es zahlreiche Beispiele bei denen ein Zweitgutachten oder ein zweites Konzept zu einer Kostenreduzierung geführt hat. Kein Privathaushalt würde auf eine zweite Meinung verzichten!