Sollten öffentliche Anlagen nicht Vorbild für Hausbesitzer sein?

Zu „Pflegemaßnahme an der Lindenberggasse“

Nicht nur die Anwohner dieses kleinen Platzes an der Lindenberggasse, sondern ebenso die vielen jungen und alten Menschen, die diesen Weg zum Sport, zur Schule, zur Kirche, zum Einkaufen und zur Stadt regelmäßig entlanggehen, wundern sich.

Sollte die Pflege öffentlicher Anlagen nicht so etwas wie ein Vorbild für die Hausbesitzer sein? Wie kann eine Stadt, die ja von den Anliegern Gebühren erhebt, ihren Bürgern so etwas zumuten? Ist nicht das, was wir über unseren Wohnort denken und weitersagen, geprägt durch unsere Umgebung?

Über diesen Platz laufen täglich Schüler, von denen wir uns sehnlichst wünschen, dass sie einmal in unsere Stadt zurückkommen und Familien gründen.

Mich bedrückt solch ein Anblick und ich erinnere mich an die stattliche Esche, die hier vor Jahren noch stand. Sollte man nicht die Anregung von Herrn Paetzold in die Tat umsetzen und der Lindenberggasse mit der Pflanzung einer Linde an dieser Stelle ein würdiges und gepflegtes Wahrzeichen setzen?