Altkleidercontainer: Folgerichtige Reaktion

„Es ist wie so oft: Gutgemeintes verkehrt sich ins Gegenteil. Jetzt kommt die folgerichtige Reaktion.“

Es ist wie so oft: Gutgemeintes, das in gewisser Weise auf dem Vertrauen basiert, der gesunde Menschenverstand möge obsiegen, verkehrt sich ins Gegenteil. Es sind nur Wenige, die sich ausgelebt haben an den Altkleidercontainern und sie zu Sammelorten von Müll aller Art machten, Wenige, deren Ignoranz und Eigeninteresse leider viel bewirkt haben. Zurecht wurde die Situation immer wieder kritisiert, störte der Müll nicht nur Anwohner und Passanten sondern warf ein schlechtes Licht auf die ganze Stadt. Jetzt kommt die folgerichtige Reaktion.