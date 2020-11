Dankbar sein, gleich in mehrfacher Hinsicht, kann man angesichts des großen Engagements vieler Spenderinnen und Spender und der ehrenamtlichen Helfer, die in jedem Jahr die Aktion Weihnachten im Schulranzen möglich machen.

Kindern im armen Rumänien zu helfen, ihnen in der Vorweihnachtszeit Freude zu bereiten, dort, wo es an vielem fehlt, ist dabei Programm, und die Konstanz, mit der das Ziel über viele Jahre ohne Unterbrechung verfolgt wird, beeindruckend. Ein weites Netzwerk muss ständig gepflegt werden, um das zu erreichen und die Fülle, die unsere Gesellschaft zur Verfügung stellt, zu verwalten und in die richtigen Bahnen zu lenken. Das macht Freude, aber auch Arbeit. Es sind aber auch die vielen Spenden, die der Rumänienhilfe grundsätzlich zugehen, die überzeugend unseren Überfluss und Wohlstand dokumentieren. Wenn das nicht ein Grund ist, dankbar zu sein!