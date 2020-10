Corona-Skeptiker spielen mit dem Leben

Extrem durchtrainiert, erst 33 Jahre alt und nun tot: Fitness-Influencer Dmitriy Stuzhuk. Gestorben an einer Corona-Infektion. Auch der Ukrainer gehörte zu den Menschen, die glauben, Covid-19 existiere nicht. Und er teilt sein Schicksal mittlerweile mit einigen Corona-Skeptikern weltweit… Lesen Sie dazu: Protest der Corona-Skeptiker in Göttingen- Der Ton wird rauer

Corona existiert also nicht? Ist klar, die Regierung will unsere Rechte beschneiden. Die will keine mündigen Bürger mehr. Und eine funktionierende Wirtschaft ist ja auch überflüssig… Wir mit unseren Masken feiern doch eigentlich alle nur Karneval. Ach ne, ein neuer Wirtschaftszweig, der brummt...

Wir alle sahen Bilder von provisorischen Leichenhallen in New Yorker Parks, Patienten auf Gängen in den Krankenhäusern in Italien und Spanien. Es gab nicht genug Betten für alle. Was glauben Skeptiker, wenn sie das sehen? Und was erzählen sie eigentlich den vielen Erkrankten und deren Angehörigen? So etwas wie Trump? Er gab eine großartige Vorstellung. Wie ich finde, echt oscarreif. Und Stuzhuk? Am Ende musste auch er einsehen, dass Corona existiert. Leider zu spät...

Skepsis und kritisches Hinterfragen ist sicherlich sinnvoll. Ohne gäbe es keinen Fortschritt. Aber das Leugnen jeglichen Vorhandenseins des Virus kann tödlich sein. Ihr spielt mit eurem und dem Leben anderer, wenn ihr euch nicht an die aktuellen Regeln haltet. Demonstriert doch einfach online.