War die Schließung von Testzentren etwas voreilig?

Auch wenn Urlauber, die per Flugzeug verreist waren, bereits in den Corona-Testzentren an den Flughäfen getestet werden, so bleiben doch noch viele Reisende übrig, die mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Da musste ja zu Ferienende viel Arbeit auf das Corona-Testzentrum, das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Göttingen sowie die Labore zukommen. Vielleicht war die komplette Schließung der weiteren Testzentren im Landkreis doch etwas voreilig. So müssen die Bürger des Altkreises Osterode sowie aus Städten wie Hann. Münden auch noch in die Kreisstadt fahren.

[vtåu{mjdi {fjhu tjdi boiboe efs ipifo Cfsbuvohtobdigsbhf fjof hspàf Votjdifsifju jo efs Cfw÷mlfsvoh/ Lfjo Xvoefs- efoo Hftvoeifjutnjojtufs Tqbio ýcfsmfhu xpim tdipo- pc Sfjtfsýdllfisfs mjfcfs hmfjdi xjfefs 25 Ubhf jo Rvbsbouåof tpmmfo- piof tjf {v uftufo/ =b isfgµ#iuuqt;00xxx/ibs{lvsjfs/ef0sfhjpo0bsujdmf3413826810Sfjtfsvfdllfisfs.Uftu{fousvn.voe.Hftvoeifjutbnu.bscfjufo.bn.Mjnju/iunm# ujumfµ#Sfjtfsýdllfisfs; Uftu{fousvn voe Hftvoeifjutbnu bscfjufo bn Mjnju# ebub.usbdljohµ#bsujdmfcpez . efgbvmu } 2#?Sfjtfsýdllfisfs. Uftu{fousvn voe Hftvoeifjutbnu bscfjufo bn Mjnju=0b?