Bitte aufmerksam sein

Warum sollte man eine Werbefigur in Form eines Kochs klauen? Ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendwo als Dekoration in einem Restaurant oder in einem Biergarten wieder auftaucht. Ansonsten fällt mir kein Grund für diesen Diebstahl in Wieda ein. Anders wäre es vielleicht bei einer Superman- oder Micky-Maus-Figur, die Kinder oder Fans sicherlich gerne in ihrem Zimmer stehen haben. So oder so: Der Diebstahl ist nicht witzig, hoffentlich können Zeugen gute Hinweise geben. Die sind auch wichtig, um die Zerstörer der auffälligen Riesen-Laterne zu identifizieren. Die Täter können doch nur Menschen sein, die gerne etwas kaputt machen – oder Weihnachten hassen.

Beim Aufklären sind alle gefragt: Wir sollten unsere Nachbarschaft zwar nicht beschatten, aber doch aufmerksam sein bei dem, was um uns passiert.