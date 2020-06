Ein Grund, sich zu freuen

„Wann passiert da endlich was im Aloha? Diese Frage wurde in letzter Zeit häufig gestellt. Mit dem gestrigen Tag hat sie sich erledigt.“

Wann passiert da endlich was im Aloha? Diese Frage wurde in letzter Zeit häufig gestellt. Mit dem gestrigen Tag hat sie sich erledigt, denn nach den Vorbereitungen haben jetzt die Bagger ihren Auftritt und schaffen sichtbare Fakten. Statt Stillstand in Coronazeiten entsteht in Osterode ein neues Bad.

Dabei hätte es auch anders kommen können, das endgültige Aus nach langfristiger Schließung der bisherigen Einrichtung wegen Sicherheitsmängeln und hohen Kosten beispielsweise, die ein über Jahrzehnte verschlissenes Material mit sich bringt.

Bei aller angebrachten Wehmut in der Rückschau ist es ein Grund zur Freude, dass etwas Neues entsteht für die Bürger der Stadt und ihre Gäste. Selbstverständlich ist das heute wahrlich nicht, dass ein Mittelzentrum derart investiert.