Jeder kann sich einbringen

Das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger der Bergstadt Bad Grund ist vielseitig und zeugt von beispielhaftem persönlichen Einsatz. Ob privat oder in Vereinen wie dem KTV und der Initiative Zukunftsbergstadt, beim Sport oder in der Nachbarschaft setzen sich die Menschen für einander ein.

Das ist längst nicht immer selbstverständlich, und auch nicht immer einfach, nimmt außerdem viel Zeit in Anspruch. In diesem Sinne bietet die Umfrage, die Studenten der HAWK in Kooperation mit dem Innenentwicklungsprojekt und der Gemeinde zur Zeit durchführen, allen die Chance, sich aktiv in die Gestaltung der Zukunft der Bergstadt einzubringen. Denn das ist der Sinn der Erhebung: Mit den Menschen vor Ort herauszufinden, worauf es künftig ankommen soll. Warum sich also nicht einmal die zehn Minuten nehmen und die Zukunft Bad Grunds auch auf diesem Weg mitgestalten?