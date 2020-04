Offen und transparent informieren

Bereits seit nahezu vier Wochen berichtet die Redaktion im Lokalteil über die alles beherrschende Corona-Krise, die auch für uns Journalisten eine echte Herausforderung darstellt. Schließlich möchten wir gerade in schwierigen Zeiten aktuell und sachlich fundiert berichten, nachdem wir die zahlreichen Informationen gesichtet, gewichtet und auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft haben.

Oftmals sind wir bei unseren Recherchen auf die Unterstützung und Kooperation der zuständigen Pressestellen beispielsweise einer Behörde oder auch einer Klinik angewiesen, die auf unsere Anfragen reagieren. Was vor der Corona-Pandemie nicht selten komplikationslos erfolgte, scheint jetzt mitunter problematisch zu sein. Denn natürlich sind unsere Fragen in dieser Zeit nicht leicht zu beantworten, sie sind unbequem, sie schmerzen, weil sie den Nerv treffen, indem sie in der Beantwortung auch negative Informationen über die jeweilige Institution nach sich ziehen können.

Aber unsere Aufgabe als Presse ist es nun einmal, nachzuhaken und die Öffentlichkeit anschließend so transparent wie möglich zu informieren – gerade in Krisenzeiten. Denn es geht in dieser Krise auch um das Verantwortungsbewusstsein eines jeden von uns, das jeder Behörde, jeder Verwaltung und jedes Unternehmens. So ist diese Corona-Krise zugleich wohl auch ein Test für unsere Moral.

Dass wir auf unsere nervigen Fragen dennoch meist schnell und komplikationslos eine Antwort erhalten, ist wichtige Basis für unsere tägliche Arbeit – deshalb danken wir den Pressesprecherinnen und Pressesprechern an dieser Stelle.

Denn das, was wir alle jetzt brauchen, sind gesicherte, verlässliche Nachrichten – keine Gerüchte. Die aber können entstehen, wenn Kommunikation nicht aktiv, sondern passiv betrieben würde. Deshalb sollten Pressestellen agieren, offen und transparent, und nicht nur reagieren.

Wir verstehen durchaus, dass bestimmte Informationen zunächst zurückgehalten werden sollen, um Angst und oder gar Panik zu vermeiden. Aber im Digitalzeitalter kann, insbesondere ohne sachliche und zeitnahe Information auf dem Presseweg, schnell per Gerücht der oftmals beschriebene Domino-Effekt eintreten, können in den sozialen Netzwerken beispielsweise aus fünf Infizierten schnell 50 werden. Denn ein Gerücht breitet sich ebenso schnell aus wie ein Virus. Man denke da nur an die Kettenreaktion hinsichtlich der Erstinfektion im Altkreis vor zwei Wochen.

Ich hoffe, dass wir als Lokalredaktion von allen Pressestellen der Region bezüglich der Corona-Krise weiter aktiv und offen mit Informationen versorgt werden, damit wir durch das transparent gemachte Wissen über fundierte Fakten gemeinsam die Ausbreitung des Virus verlangsamen können.