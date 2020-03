Kompliment! Die Osteroder benehmen sich vorbildlich

Die Marktbesucher in Osterode wissen, was die Stunde geschlagen hat: Verzichten auf ihren Wochenmarkt wollen viele Bürger zwar nicht, das bunte Angebot unter freiem Himmel und bei diesem schönen Wetter lockt auch in Zeiten von Corona. Wenigstens etwas vom gewohnten Wochenendablauf ist in der Krisenzeit geblieben, auch wenn an diesem Samstag vermutlich die Non-Food-Angebote fehlen.

Natürlich ist weniger los als sonst, weil doch so mancher zu Hause bleibt. Aber jene, die kommen, erledigen ihren Einkauf absolut vorbildlich, ohne andere zu gefährden. Mit großem Sicherheitsabstand warten die Kunden vor den Ständen geduldig, ohne Stress, ohne Hektik und ganz ohne zu murren. Fast scheinen die Sicherheitshinweise der Marktbeschicker unnötig, mit denen sie auf das richtige Verhalten des Publikums hinweisen.

Wenn es überall so diszipliniert laufen würde, müssten wir uns um die Ansteckungsquoten keine Sorgen machen. Kompliment!