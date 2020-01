Eine ungewisse Zukunft

Viel hat sich verändert in den Dörfern, aus der einstigen Dorfidylle, der manch ältere Bewohner heute verklärt nachtrauern und die es so nie gab, von den früheren Strukturen und Arbeitsprozessen ist heute wenig geblieben.

Doch noch gibt es fast überall die Heimatstuben, die meist weitab moderner Museumskonzepte Liebenswertes sorgsam bewahren und einen Blick in die Ortsgeschichte ermöglichen, solange es noch Menschen gibt, die die Objekte deuten und lokal zuordnen können. Klar: Heimatstuben sind wichtig für die eigene Identität ganz gleich, wie sie daherkommen. Viel Geld, sie zu strukturieren und zu modernisieren, gibt es in der Regel ohnehin nicht. Eine wissenschaftliche Aufbereitung muss auch nicht sein. Wichtig ist vielmehr, dass sich die Menschen hier wiederfinden,wichtig ist ihre Geschichte und sind die Geschichten, die man sich gerne im Ort erzählt und für die die Exponate stehen.

Aber: Das Interesse jüngerer Generationen schmilzt in dem Maße, wie sie sich weiterentwickeln und entfremden von dem, was früher war. Das wird zu einem Problem, denn wer soll die meist losen Sammlungen in 20 oder 30 Jahren betreuen. Was passiert mit den Exponaten, die nur im Ortsgeschehen und im speziellen historischen Kontext wirklich aussagekräftig sind. Das Meiste, Ausnahmen bestätigen die Regel, ist regional austauschbar, kein größeres regionales und schon gar kein überregionales Museum braucht und nimmt all das, was das Alltagsleben früher ausmachte und in Massen existiert.

Freuen wir uns also, dass es die Heimatstuben gibt, freuen wir uns über ihren lokalen Bezug und sorgen dafür, dass sich Jugend wieder begeistert und das Überleben der Sammlungen für die Orte sichert.