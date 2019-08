Städtische Forste werden sich verändern

Ja, Forstwirt, das wäre auch was für mich gewesen. Doch es kam anders, zum Glück, würde ich heute sagen, denn das Chaos in ihren Wäldern, das die Forstleute beinahe hilflos zu akzeptieren haben, lässt an der Arbeit wohl nur wenig Freude aufkommen. Der Osteroder Stadtwald stirbt, etwa die Hälfte...