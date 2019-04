Grabungen sind ein Gewinn für die Stadt

Warum wird dafür Geld ausgegeben, wem nutzt das eigentlich, könnte man die Mittel nicht woanders sinnvoller einsetzen? Solche Fragen begleiten Grabungskampagnen gerne, wie auch jetzt wieder, denn derzeit buddeln sich Archäologen am ehemaligen Johannistor in Osterode in das Erdreich und gehen auf...