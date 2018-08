Tradition auf der Bühne vermittelt

Zurecht fällt die Schwiegershäuser Dorfbühne im Veranstaltungsgeschehen der Region auf, Laientheater in alter Mundart: Das gibt es heutzutage nicht so häufig. Konsequent und mit großem Eifer und Erfolg wird in der Dorfbühne ­ - in Schwiegershausen nicht nur da - das Plattdeutsch gelebt, in...