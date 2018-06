Verdiente Auszeichnung

Gleich mehrere Produkte aus dem Altkreis Osterode wurden jüngst vom Land als kulinarische Botschafter Niedersachsens ausgezeichnet. Die Auszeichnung zu erhalten, ist nicht so einfach, die Anforderungen an die Produkte und die Unternehmen sind hoch. Nur 67 von 170 Bewerbern konnten in diesem Jahr...