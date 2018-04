Polizei bleibt vor Ort

430 Straftaten sowie 70 Unfälle im Schnitt bearbeiten die Polizisten der Dienststelle in Bad Sachsa pro Jahr. Über zu wenig Arbeit muss sich also niemand beklagen, wie Hans-Walter Rusteberg, Leiter der Polizeiinspektion Northeim/Osterode, bei der Ernennung von Klaus Jäkel als neuen Leiter in der...