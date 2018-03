Auf dem richtigen Weg

Wohin führt der Weg, wenn man den Schulabschluss in der Tasche hat? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Berufe sprechen einen an? An welche Berufe hat man bei der Wahl der Ausbildung oder des Studiums womöglich gar nicht gedacht? Es sind Fragen wie diese, die viele Schüler beschäftigen. ...