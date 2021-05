Sie werden es sicher wissen: Am 9. Mai, wie immer am zweiten Sonntag dieses besagten Monats, ist wieder Muttertag. So mancher Zeitgenosse macht sich darüber lustig, wie es aus dem Radio zu hören oder auf vielen Kanälen zu lesen ist: Dieser besondere Tag diene ja nur dem Umsatz der Floristen und der Pralinenhersteller; und Kinder, die nichts dergleichen kaufen könnten, verschenken eben Gutscheine, die später ohnehin nicht eingelöst würden. Und außerdem mögen viele Mütter den Hype um ihre Mutterschaft auch gar nicht.

Aber um Geschenke und Übertreibung geht es nicht. Für mich ist dieser Tag eine besondere Wertschätzung der Mutter, aller Mütter. Natürlich sollte man dies nicht nur an einem Tag, sondern an allen 365 Tagen des Jahres praktizieren, dennoch können wir uns doch am Muttertag einmal darauf besinnen, was insbesondere Mütter Tag für Tag leisten. Denn der Muttertag, der sich seit 1914 in der westlichen Welt etabliert hat, ist ein Tag zu Ehren der Mutter und der Mutterschaft. Ich wäre glücklich, wenn ich meiner Mutter diese Ehre nochmals erweisen könnte.