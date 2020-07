„Die Markierungen sollen in ca. zwei Wochen aufgebracht sein, dann heißt es auch in Herzberg wieder: Freie Fahrt.“

Zugegeben, es ist schon nervig, mit dem Auto, Lkw oder auch Motorrad im Stau zu stehen. Ob auf der Autobahn, Landstraße oder wie aktuell in Herzberg auch mitten in der Stadt. Vor allem, wenn der Stau sich als Folge einer Baumaßnahme bildet, erhitzen sich schnell die Gemüter. Man kann das beobachten, wenn man beim Stop-and-Go mal aus den Seitenfenstern in andere Fahrzeuge blickt.

In Herzberg kann man den Frust auch vernehmen, weil die Menschen ihrem Ärger in Gesprächen Luft machen. Ob im Geschäft, in der Arztpraxis oder an der Tankstelle hört man, wie gewettert wird über die seit Montag laufenden Markierungsarbeiten entlang der Ortsdurchfahrt: Dass man nicht vorwärts käme auf den Bundesstraßen 27 und 243, zu welcher Tageszeit es besonders heikel sei – und natürlich, warum das gerade jetzt sein müsse. Schließlich sei doch klar, dass wegen Corona viele Urlauber in den heimischen Harz reisen, statt in die weite Welt zu fliegen. Und die Gäste kämen nun einmal von der A7 aus Süden über die B27 oder aus Norden über die B243 nach Herzberg mit dem Ziel Oberharz.

Aber bitte regen Sie sich doch wegen der Bauarbeiten nicht auf. Die Verkehrslage entspannt sich schon zeitweise. So arg wie am ersten Tag ist es doch nicht mehr. Da waren die Arbeiten wohl vielen Pendlern und Lkw-Fahrern noch nicht bekannt. Jetzt aber umfahren ortskundige Fahrzeugführer die Stadt, und unter den Brummi-Fahrern hat sich das aktuelle Nadelöhr Herzberg auch schon herumgesprochen. Da müssen wir jetzt durch – im wahrsten Sinne des Wortes. Außerdem sollen die Markierungen in etwa zwei Wochen vollständig aufgebracht sein, und dann heißt es auch auf den Bundesstraßen in Herzberg wieder: Freie Fahrt.