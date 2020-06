Bad Meingarten statt Bretagne

Ohne die Corona-Krise wäre ich heute seit etwa 2 Uhr unterwegs nach Frankreich – Urlaub in der Bretagne. Aber daraus wurde nichts. Ärgern? Bringt doch nichts. Stattdessen storniert und aufs nächste Jahr verschoben. Verbringe ich den diesjährigen Sommerurlaub eben zuhause – auf Terrassinien oder Bad Meingarten, wie man so sagt. Macht aber nichts, denn der Harz bietet ja viele Möglichkeiten, sich zu erholen und mal auszuspannen. Wie war das doch gleich mit dem Waldbaden? Und einige Sehenswürdigkeiten, die ich noch nicht kenne, werde ich mir anschauen. Natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Also bitte nicht so, wie es Wetter Online für das Wochenende vorhersagt. Laut Prognose sollen sich teils heftige Gewitter entladen, vereinzelt mit Starkregen. Aber das hätte mir in Frankreich auch passieren können.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder