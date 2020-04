Es ist wieder Hochsaison für Blütenpollen: Da entdeckt so mancher Autobesitzer die Liebe zu seinem Gefährt ganz neu – es wird gewienert und poliert, was der Lappen hergibt. Doch so lästig der gelbe Staubfilm auch sein mag, laut ADAC Niedersachsen/Sachsen ist er für den Lack in der Regel nicht schädlich, also Entwarnung. Für eine gute Sicht jedoch sollte man die Fenster seines Autos ab und zu mit Wasser von der gelben Staubschicht befreien.

Ähnlich beliebt wie die Autopflege ist auch die Grünabfallsammlung, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt war. Jetzt soll sie am Montag, 27. April, jedoch wieder starten – allerdings mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zählt neben der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern, auch in der Warteschlange, und weiteren Auflagen die nachdrückliche Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Apropos Atemschutz: Ab Montag, 27. April, gilt auch in Niedersachsen eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Corona-Virus. Landesweit müssen Menschen im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften eine einfache Maske tragen. Auch ein Schal oder ein Tuch können als Alltagsmaske genutzt werden. Zudem seien die Masken ein Signal der Solidarität im Kampf gegen die Corona-Pandemie, sagt Gesundheitsministerin Carola Reimann. Also: Zeigen wir uns solidarisch.