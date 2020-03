Vor einer Woche haben wir uns noch gesträubt, in der heutigen Ausgabe aber kommen wir in unserer wöchentlichen Kolumne am Thema „Coronavirus“ nicht mehr vorbei. Zwar sollen die Deutschen verhältnismäßig gelassen mit der Ansteckungsgefahr umgehen, wie diverse Medien melden, dennoch ist das Virus in aller Munde – natürlich nur bildlich ausgedrückt. Die Menschen sind halt betroffen, bestürzt, besorgt -- zum Teil amüsiert oder nur genervt, und äußern sich bei nahezu allen Gelegenheiten über die sich rasant ausbreitende, neue Lungenkrankheit. „Ich kann’s nicht mehr hören“, sagen die einen; man könne nicht vorsichtig genug sein, betonen die anderen. Manche saugen jede Nachricht über die Krankheit auf und nehmen sie sehr ernst, andere wiederum machen sich bereits ein wenig lustig über das Thema und den Umgang damit.

„Corona lässt wohl grüßen, was!?“ Diese Worte schallten mir neulich entgegen, als ich mich abends zu Beginn meines Einkaufs im Eingangsbereich eines Supermarktes am aufgestellten Desinfektionsmittelspender bediente. „Richtig so, sollten wir immer machen: Hände desinfizieren und den Griff des Einkaufswagens abwischen“, kommentierte ein Mann, noch bevor ich antworten konnte. Anschließend durch die Gänge flitzend, hatte ich nicht den Eindruck, dass sogenannte Hamsterkäufe erfolgten, jedenfalls nicht an diesem Abend in jenem Markt. Aber darüber gesprochen wurde schon, allerdings mit dem Tenor: Man kaufe doch ohnehin jede Woche für die nächste ein, und zusammen mit dem zuhause verfügbaren Vorrat überstehe man eine mögliche Quarantänezeit. In der Schlange an der Kasse war dann auch der eine oder andere Scherz zum Thema „Corona“ zu hören.

Sicherlich vertreten manche die Auffassung, über diese Krankheit scherze man nicht. Mag stimmen, aber gelassen zu bleiben und sich an die Verhaltensregeln zu halten, ist sicherlich besser geeignet als in Panik und Hysterie zu verfallen. Und vorbeugen ist besser als bohren – das gilt bestimmt nicht nur für die Zahnpflege. Also sehen Sie es Ihren Mitmenschen nach, wenn Ihnen dieser Tage ein Händedruck verwehrt wird. In manchen Ländern gibt es ohnehin Begrüßungs- und Verabschiedungsgesten, die hygienischer sind als das bei uns traditionelle Reichen der Hände. Freuen Sie sich, wenn Sie jetzt vielerorts auf Desinfektionsmittel stoßen – ob in Geschäften, Behörden, öffentlichen Einrichtungen oder, oder, oder. Nutzen Sie doch diese Möglichkeit, andere und sich selbst vor einer möglichen Infektion zu schützen, statt sich über das Aufstellen lustig zu machen oder sich gar darüber aufzuregen. Außerdem kann man nur hoffen, dass die Mittel dauerhaft zur Verfügung gestellt werden, denn bekanntlich helfen sie auch gegen eine Ansteckung mit Grippe- oder Erkältungsviren, ebenso wie intensives und häufiges Waschen der Hände beziehungsweise eine entsprechende Hygiene beim Husten und Niesen.

Und bitte sehen Sie uns nach, dass wir über die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin intensiv berichten werden. Auch wenn Sie persönlich möglicherweise über die Krankheit nichts mehr hören oder lesen möchten, müssen und wollen wir unserer Informationspflicht hinsichtlich dieses aktuell beherrschenden Themas nachkommen.

Rainer Härtl