Ein anonymes Schreiben an die Redaktion trägt in sich ein unterschwelliges Misstrauen auch gegen uns

Es kommt ab und an vor, dass die Redaktion ein anonymes Schreiben erhält, mit dem der Verfasser uns auf ein heikles Thema, einen Missstand oder das vermeintlich rechtswidrige Verhalten Dritter aufmerksam machen will, und über das seiner Meinung nach unbedingt mal in der Zeitung berichtet werden müsste. Mitunter teilen wir diese Auffassung, halten den geschilderten Sachverhalt für dringend klärungsbedürftig und versuchen herauszufinden, ob an der Sache etwas dran ist. Manchmal berichten wir dann anschließend über das Thema und das Ergebnis unserer Recherche. Manchmal stellt sich der vermeintliche Skandal aber auch als maßlose Übertreibung oder völlige Fehleinschätzung heraus. Selten nehmen wir diese Briefe ohne Absender auch bloß zur Kenntnis.

Anonymen Schreiben begegnen wir grundsätzlich mit großer Skepsis. Denn sie habe einen Makel: Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben, wie seriös und vertrauenswürdig der Absender ist. Ob er aufrichtig ist und ein berechtigtes Anliegen hat – oder ob er ein Schwätzer oder Wichtigtuer ist, im schlimmstenfalls ein Denunziant, der einen anderen aus niederen Beweggründen einfach anschwärzen und uns für seine unredlichen Zwecke einspannen will. Und weil das Schreiben anonym ist, haben wir keine Möglichkeit, mit dem Verfasser in Kontakt zu treten und uns ein Bild von seinen Motiven zu machen. Nicht einmal Nachfragen zum Inhalt sind möglich. Das ist keine Vertrauensbasis, auf der eine belastbare Beziehung zwischen Redaktion und Informant stehen kann. Ein anonymes Schreiben trägt in sich vielmehr ein unterschwelliges Misstrauen auch gegen uns: Der Hinweisgeber will sich uns nicht offenbaren, weil er wohl vermutet, wir würden seine Identität verraten. Dabei ist der Schutz von Quellen ein wesentlicher Grundsatz im redlichen Journalismus: Wer sich vertraulich an die Redaktion wendet und seine Identität offenlegt, muss nicht befürchten, dass wir sie an Dritte preisgeben und sein Name in der Zeitung steht. Aber es ist dennoch unerlässlich, dass wir genau wissen, mit wem wir es zu tun haben.

Kürzlich erhielten wir einen Brief von „besorgten“ Personen, es ging um eine Einrichtung, in der Kinder betreut werden, und obwohl das Schreiben anonym war, sind wir der Sache nachgegangen, denn so etwas sollte man nie einfach abtun. Aber die Einrichtung, deren Mitarbeiter in dem Schreiben massiv angegriffen werden, ist uns gegenüber mit großer Offenheit damit umgegangen, hat uns den Sachverhalt und eingeleitete Maßnahmen geschildert – und wir haben den Eindruck gewonnen, dass es eben nicht der vermeintliche Skandal ist, der in dem Brief beschrieben wurde. Zumal ein Bericht, möglicherweise irrtümlich, den Ruf der Mitarbeiter massiv beschädigt hätte. Uns erscheint es eher eine Angelegenheit unter den beteiligten (anonymen) Personen zu sein, die besser ohne Berichterstattung zu klären ist. Und wer meint, die Polizei müsse eingeschaltet werden, muss eine Anzeige erstatten.

Martin Baumgartner