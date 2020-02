Spannung in der Wetterküche

Weihnachten und Silvester sind gefeiert, die guten Vorsätze sind auch formuliert, um zumeist doch nur gute Vorsätze zu bleiben. Wovon also kann die heutige Kolumne handeln? Richtig, Sie wissen schon, das Thema „Wetter“ geht immer.

Das beweisen die unbeabsichtigt mitgehörten Gespräche zwischen Supermarktregalen, im Wartezimmer oder an der Tankstelle. „Dieses Wetter ist doch echt schiet, so dass man die Hand nicht vor Augen sieht“, klingt es hanseatisch. „Dann lieber Sonne vom blauen Himmel bei klarer und kalter Luft“ – zu dieser Wetterlage wiederum hörte ich kürzlich, dass „diese elende Kälte ja mächtig in die Knochen geht, und das morgendliche Eiskratzen der Autoscheiben vor der Fahrt zur Arbeit ist auch kein Vergnügen.“ „Also, dann lieber viel Schnee, schließlich ist doch Winter“, geben andere Experten zum Besten. „Nee, bloß nicht, das Schneeschieben geht viel zu sehr auf den Rücken. Dann doch lieber dieses graue schiet Wetter …“ Tja, so unterschiedlich sind die Meinungen und Wahrnehmungen der Menschen, nicht nur hinsichtlich des Wetters.

Da stellt sich doch die Frage, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Laut Vorhersage des Portals Wetter-Online kommt Spannung in die Wetterküche. Nachdem sich am heutigen Samstag das teils neblig-trübe und teils sonnige Wetter fortsetzen und das Thermometer Höchstwerte zwischen 5 und 9 Grad anzeigen würde, soll sich eine Wetterumstellung anbahnen. Besonders bei uns in der Nordhälfte macht sie sich wohl am Sonntag mit Nieselregen bemerkbar. Es wird milder, wechselhafter und windiger. Na ja, besonders spannend klingt das aber nicht.

Rainer Härtl