Haben Sie schon angegrillt?

Mein Kollege ärgert sich über das schöne Wetter: „Ich hätte Motorradfahren können, so ein Mist“, schimpft er. Draußen scheint herrlich die Sonne, die Luft ist klar, es sind wohl so um die 11, 12 Grad, die Vöglein zwitschern, die Fahrbahn ist trocken. Das Problem: Offiziell ist Winter. Es sollte jetzt doch traditionell bitterkalt sein, Schneetreiben und Glatteis und so. Der Kollege hat seine Maschine für die „kalte Jahreszeit“ in der Garage eingemottet. Im Winter im Harz Motorradfahren ist eher was für leichtsinnige Draufgänger – oder? Dieser Winter ist anders.

Am Seeburger See gibt es die Tradition, das neue Jahr mit einem eiskalten Bad zu beginnen. Als Wenig-Schwimmer denke ich mir: Mann, wie abgebrüht, sich zu überwinden und ins eiskalte Wasser zu gehen! Aber wenn ich so drüber nachdenke: Wo ist da noch die Herausforderung? Das Wasser ist bestimmt fast badewannenwarm. Ich finde, die Freibäder sollten allmählich öffnen. Ein Bekannter hat mir neulich angekündigt, er werde in den nächsten Tagen angrillen. Worauf noch warten? Und Sie?

Ich verspüre das starke Bedürfnis nach Eis in der Waffel. Meine Pullover und Wintermäntel werde ich im Internet verkaufen und dafür mehr T-Shirts und kurze Hosen anschaffen, der Bedarf wächst. Es ist irgendwie besorgniserregend, das verrückte schöne Wetter.