Kampf mit dem Schweinehund

Hallo 2020! Voller Freude wurde gerade noch auf das Neue Jahr angestoßen, und so wie der Sekt zu Mitternacht gehören auch die guten Vorsätze zum Jahreswechsel. Inzwischen sind ein paar Tage seit der Silvesternacht vergangen – Zeit, die Umsetzung der guten Vorsätze ein wenig zu überprüfen.

Wer seinen Prinzipien bislang treu geblieben ist, der darf schon ein wenig stolz sein. Denn meist werden die Vorsätze schon in den ersten Tagen wieder über Bord geschmissen. Jeden Tag etwas Sport treiben? Ach, das kann man auch im Frühjahr noch, wenn es draußen nicht so dunkel und trübe ist. Mit dem Rauchen aufhören? Klar, aber eine kleine Zigarette gönne ich mir bei der Party vielleicht doch noch. Weniger am Handy hängen und dafür mehr in der wirklichen Welt unterwegs sein? Sicher, aber dieses eine lustige Katzenvideo, das geht noch...

Den inneren Schweinehund zu überwinden ist eben nicht einfach. Schämen muss sich aber keiner, denn viel zu häufig sind die guten Vorsätze viel zu hoch angesetzt. Wenn es dann nicht direkt klappt, wird man entmutigt und gibt auf. Dabei muss das nicht sein, aus einem Lastgaul macht man schließlich nicht an einem Tag ein Rennpferd. Gut Ding will Weile haben, das gilt auch 2020. Und letztlich gilt bei allen Vorsätzen: Selbst wenn man nur ein wenig davon umsetzt, ist das doch immerhin schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Robert Koch