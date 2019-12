Der Schreikrampf im Laden

Es sind nur noch etwas mehr als zwei Wochen bis Heiligabend, also Zeit, sich allmählich Gedanken über Weihnachtsgeschenke für die Liebsten zu machen. Besonderen Spaß macht die Bescherung, wenn man Kinder hat, die man beschenken kann. Wie wundervoll wird der Heiligabend, wenn der Nachwuchs mit strahlenden Augen die vielen verpackten Gaben unter dem festlich geschmückten Baum entdeckt, sich von Herzen freut und die ganze Familie glückselig auf die weihnachtliche Szenerie herab lächelt. So zumindest stellt man es sich vor. Bevor man Kinder bekommt.

Auch der Weihnachtseinkauf ist ein Highlight, jedenfalls kann man diesen Eindruck bekommen, wenn man der Werbung Glauben schenkt, mit der man pünktlich zum ersten Advent dauerbeschallt wird: Heimeliges, schneebedecktes Winterwunderland in festlich beleuchteten Innenstädten, wo Familien Arm in Arm glücklich lächelnd an liebevoll dekorierten Schaufenstern vorbeischlendern...

Die Realität sieht ganz anders aus, insbesondere wenn es um den Weihnachtseinkauf geht. Das habe ich schmerzlich feststellen müssen, als ich neulich den kapitalen Fehler beging, meinen Mann und meinen Sohn zum Weihnachtseinkauf mitzunehmen. In den weniger interessanten Geschäften schlurften die beiden mit gelangweilten Gesichtern hinter mir her, was mich latent unter Stress setzte. Auf dem Weihnachtsmarkt, an dem kein Weg vorbeiführte, mussten wir am Stand mit den Süßigkeiten anhalten, weil der Zweijährige SOFORT eine Schoko-Banane brauchte, da er sonst eines qualvollen Hungertods gestorben wäre. Die Einzelteile der Frucht fanden sich etwa fünf Minuten später in seinem Schal, seinen Haaren und meinem Mantel wieder und die Schokolade an Papas Rücken, weil der Junge natürlich nicht mehr laufen konnte und getragen werden musste.

Den Höhepunkt erreichten wir dann in der Spielzeug-Abteilung eines Kaufhauses, die wir eigentlich umgehen wollten: Mein Sohn entdeckte natürlich sofort die Ecke mit den Matchbox-Autos und ließ sich nicht davon überzeugen, dass wir nicht alle Autos mitnehmen können und weitergehen wollen. Was folgte, war der klassische Anfall: Der Zweijährige warf sich auf den Boden, weinte bitterlich, strampelte mit den Füßen und klammerte sich an eines der Autos, die er sich zuvor aus dem Regal genommen hatte. Kunden gingen an uns vorbei, einige warfen uns mitfühlende Blicke zu, andere konnten ihr Lachen nicht zurückhalten, der eine oder andere hatte natürlich den passenden Spruch auf den Lippen, was ER mit dem Kind jetzt machen würde. Was also tun? Nichts. Warten, bis sich das Kind beruhigt hat. Wir haben es also einfach ausgesessen. Die Lehre aus diesem Ausflug: Weihnachts-Shopping im kommenden Jahr vom Sofa aus oder ganz allein. Natalie Bornemann