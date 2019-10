Der Herbst ist eine Jahreszeit zum Fotografieren

Was verbinden Sie mit dem Herbst? Goldenfarbige Blätter, bunt gefärbte Wälder, kaum noch wärmende Sonnenstrahlen vom blauen Himmel, Kurzurlaub im Ferienhaus an der Küste? Oder eher Zeit zum Renovieren, lästige Gartenarbeit, Hundespaziergänge im Dauerregen, erkältete Kollegen? In jedem Fall ist der Herbst eine Jahreszeit – wie gemacht zum Fotografieren. Zahlreiche Leser ließen uns wohl deshalb in den vergangenen Tagen unaufgefordert ihre Aufnahmen zukommen, mit denen sie über das jeweilige Motiv ausdrücken, was sie mit der Jahreszeit Herbst verbinden. Ob bei einer Wanderung, beim Pilzesammeln oder während des Urlaubs – vielfältig und sehr aussagekräftig sind alle Fotos. Ein Blick lohnt sich!

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder