Hupkonzert und Schimpftiraden: Montagmorgen in Deutschland

Montagmorgen. Das Wochenende war mal wieder viel zu kurz. „Außer Spesen nichts gewesen“, dachte ich, während mein Blick aus dem Küchenfenster sich im trüben, verregneten Vorharz verlor. Einkauf, ein wenig Haushalt, Ofenholz, Besuch der demenz-kranken Mutter in Goslar, Bankgeschäfte, einige Telefonate und die letzten Spiele der Handball-Weltmeisterschaft im Fernsehen verfolgt. Mehr war von Freitag- bis Sonntagabend einfach nicht drin. Dennoch war ich nicht schlecht gelaunt, als ich am Montagmorgen mit dem Auto in den Verlag fuhr.

Andere hingegen waren offenbar weitaus mieser drauf als ich. Schon auf der ersten Ampelkreuzung mittig als Linksabbieger den Gegenverkehr abwartend, gestikulierte der mir gegenüber, ebenfalls als Linksabbieger wartende Fahrer dermaßen wild, als würde er mir signalisieren wollen, mein Auto brenne. Weit gefehlt: rudernde Arme, rollende Augen und fuchtelnde Hände sollten sagen: Du blinkst nicht! Mann, wie kann das nur passieren? Das gibt’s doch nicht. Versehentlich nicht geblinkt – eine Schande ist das!

Eine Ampel weiter machte nicht ich, sondern eine ortsfremde Fahrerin einen noch größeren Fehler: Trotz des grünen Pfeils am Ampelmast bog sie nicht ab, und das bei freier Fahrt. Dafür drückten sofort die an zweiter und dritter Stelle wartenden Fahrer auf die Hupe ihres jeweiligen PS-Schlittens – so lange, bis mir die Ohren brummten. Mann, oh Mann! Wie kann man nur so blind sein und das Pfeilchen übersehen? Los jetzt, nun fahr’ schon, sollte das Hupkonzert der beiden Herren wohl ausdrücken.

Das waren nur zwei kleine Erlebnisse an einem durchschnittlichen Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit mitten in Deutschland. Sicher werden Sie schon einmal Ähnliches erfahren haben – hoffentlich passiv. Denn alle Ungeduld, Aggressivität und Intoleranz anderen Menschen gegenüber machen den Tag nicht besser. Statt stressig zu reagieren, sollte man es einmal mit einem freundlichen Lächeln versuchen.