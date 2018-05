Ferienspaß für jedes Alter

Die Stadt Osterode ist offenkundig bemüht, ihren Einwohnern – gleich welchen Alters – ein abwechslungsreiches Freizeitangebot zu machen, gerade in der Sommerferienzeit. Dafür werden im Rathaus keine Mühen gescheut, die Zielgruppe des Ferienprogramms zu erreichen. Sie wird sogar per Post informiert und bekommt mit dem Schreiben einen Gutschein für ein Freigetränk im

Aloha. Eine nette Geste ist das. Doch selbst bei solchen kleinen, erfreulichen Aufmerksamkeiten aus dem Rathaus steckt der Knackpunkt manchmal in bürokratischen Formalitäten.

So freute sich auch Hans Herbert aus Lasfelde über den Brief, den er vom freundlichen Stadtjugendpflege-Team bekam: „Wir freuen uns, dir heute einen Gutschein für den Ferienpass 2018 übersenden zu können“, heißt es darin. „Du kannst Dir mit dem Gutschein deinen kostenlosen Ferienpass im Bürgerbüro oder bei der Stadtjugendpflege abholen. Auch in diesem Sommer hast Du mit deinem Ferienpass freien Eintritt ins Aloha.“ Hans Herbert überlegte , wo er seine Badehose hingepackt hatte. Er war schon eine ganze Weile nicht mehr Schwimmen. Das wäre sicher ein Spaß, mal wieder ins kühle Nass zu springen. Auch den Gutschein für das Freigetränk will er gerne einlösen.

Eine Sache machte ihn allerdings stutzig, als er das Schreiben nochmals las, und zwar der Hinweis auf die finanzielle Unterstützung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, die Anspruchsberechtigte beim Landkreis beantragen können. Nicht, dass er diesen Zuschuss in Anspruch nehmen will, jedoch – es wäre ihm auch schwer möglich, die bürokratische Hürde zu nehmen: „Deinen Antrag musst Du mit Deinen Eltern ausfüllen“, steht dort als Erläuterung. Wie sollte ich das denn bitte bewerkstelligen, fragte sich Hans Herbert. Seine Eltern leben nicht mehr. Das konnte das Stadtjugendpflege-Team wohl einfach nicht wissen, man sollte dem Rathaus da keine behördliche Taktlosigkeit vorwerfen. Den Kummer über ihren Verlust hat Hans Herbert inzwischen auch längst überwunden: Er ist schließlich selbst schon 97 Jahre alt – aber immer noch für einen Ferienspaß zu haben.