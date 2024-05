Steina. Schock im Südharz: Auto fängt in Steina plötzlich Feuer – Feuerwehren der Stadt Bad Sachsa sind am frühen Morgen im Einsatz.

Es ist der Worst Case, den man sich als Autofahrer vorstellen kann: Man will losfahren und der Wagen brennt auf einmal. Exakt das ist im Südharz geschehen - und hat für einen frühen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Steina und Bad Sachsa gesorgt.

Brennnender Pkw im Südharz: Besitzer löscht vor der Feuerwehr

Die Brandschützer wurden seitens der Leitstelle in Göttingen um 6.24 Uhr in die Lindenstraße in Steina gerufen. Laut dem Anrufer sollte bereits massiv Rauch aus dem Kofferraum des Fahrzeugs kommen - was sich auch beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte bestätigte. Der Besitzer war bereits dabei, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen.

Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer seitens der Steinaer Einsatzkräfte kontrolliert gelöscht werden. Zudem wurden die Türen geöffnet, um den Rauch abziehen zu lassen. Um 7 Uhr war der Einsatz wieder beendet.

Neben den Feuerwehren Bad Sachsa und Steina war auch die Polizei aus Bad Lauterberg vor Ort.

