Zahlen und Daten rund um die Feuerwehr

Zum Stand 31. Dezember 2021 gab es in Deutschland 23.977 Freiwillige Feuerwehren, 111 Berufsfeuerwehren, 22.898 Jugendfeuerwehren und 754 Werkfeuerwehren.

Am 31. Dezember 2021 waren in Deutschland 1.014.155 Personen in den Freiwilligen Feuerwehren aktiv. In den Berufsfeuerwehren waren 35.875 Personen tätig. Die Jugendfeuerwehren hatten 301.309 Mitglieder. 34.067 Menschen engagierten sich in den Werkfeuerwehren. Insgesamt hatten die Feuerwehren zu diesem Zeitpunkt 1.385.406 Mitglieder.

Zum 31. Dezember 2021 waren in Deutschland 109.751 Frauen (10,8 Prozent) in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. 995 Frauen (2,77 Prozent) waren in der Berufsfeuerwehr tätig. 89.708 Mädchen (29,8 Prozent) engagierten sich in der Jugendfeuerwehr. Bei der Werkfeuerwehr waren 1.268 Frauen (3,7 Prozent) gemeldet.

Die Daten sind vom Deutschen Feuerwehrverband erfasst worden, die nächste Aktualisierung der Informationen erfolgt Ende des Jahres 2024.