Bad Sachsa. Feuer, Fehlalarm und Hilfe für andere Helfer: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Südharz sind oft gefordert - und haben diese Bitte.

Eine brennende Hecke, Hilfe für den Rettungsdienst und aber auch ein Fehlalarm – die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa waren dieser Woche bislang vierfach gefordert.

Brand in Bad Sachsa: Feuerwehr muss Hecke löschen

Zunächst ging es am Nachmittag des 8. April in Bornweg. Die Leitstelle in Göttingen meldete um 16.30 Uhr eine brennende Hecke im Hintergarten eines Wohnhauses. Da auf der Anfahrt für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Sachsa bereits eine größere Rauchsäule sichtbar war, rüstete sich der Angriffstrupp bereits auf mit Atemschutz aus. Vor Ort angekommen stellte sich heraus, dass die Hecke auf Grund von Unkrautentfernungen mittels Gasbrenner in Brand geraten war. „Mithilfe von drei C-Rohren wurde die Hecke von zwei Seiten gelöscht und vorsorglich eine Abwehrstellung zum Wohnhaus errichtet“, teilen die Verantwortlichen der Feuerwehr mit. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. „Wir weisen explizit noch einmal auf die Gefahr des Abbrennens von Unkraut hin“, betonen die Feuerwehr Bad Sachsa ausdrücklich.

Auch interessant

Mehr Sicherheit im Südharz: Feuerwehr freut sich auf neues Depot Von Thorsten Berthold

Einen Tag später, am 10. April um 12.38 Uhr, wurden die Einsatzkräfte wieder gerufen. Eine Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in Bad Sachsa hatte Alarm ausgelöst, vor Ort konnte jedoch kein Grund gefunden werden. Der Einsatz war somit schnell wieder beendet – der Arbeitstag für die Brandschützer aber nicht.

Helfer brauchen Hilfe: Rettungsdienst ruft die Feuerwehr im Südharz

Um 18.45 Uhr kam es zur nächsten Alarmierung, der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr um Hilfe gebeten. In der Straße „Mühlenbrink“ sollte eine Person schonend aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses transportiert werden. Aufgrund der engen Bebauung, war die zunächst geplante Rettung mittels Schleifkorbtrage, mit der Drehleiter nicht möglich, sodass sich der Einsatzleiter in Absprache mit dem Rettungsdienst dazu entschied, den Patienten über das Treppenhaus zu retten.

Jüngste Einsätze der Feuerwehr im Südharz:

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.