Bad Sachsa. Ostermarkt mit Flair: Entdecken Sie regionale Köstlichkeiten auf dem Ravensberg in Bad Sachsa. Kinder können sich zudem darauf freuen.

Beste Aussichten, ein Paradies für Fotografen, dank der Baude aber auch ein beliebter Treff zum Einkehren für Wanderer, Mountainbiker und Spaziergänger - dafür ist der Ravensberg in Bad Sachsa bekannt. Über Ostern dieses Jahr soll er aber auch zum Marktgelände werden. Vom 30. März bis 1. April wird auf dem Hausberg der Uffestadt in 659 Metern Höhe ein buntes Programm geboten.

Markt auf Bad Sachsa

Ob Grillspezialitäten vom Hofladen oder selbst hergestellte Weine, Liköre Pestos oder Kräutersalze - all dies und noch viel mehr kann am langen Feiertagswochenende in Bad Sachsa gekauft werden. Aber auch Kinder kommen auf ihre Kosten: So wird am Ostersonntag zwischen 12 und 14 Uhr der Osterhase im Südharz erwartet und auch ansonsten ist für Abwechslung dank einem Rahmenprogramm gesorgt.

Auch interessant

Hier brennen die Osterfeuer im Altkreis Osterode und im Harz Von Kevin Kulke

Auch Hundehalter können den Weg auf den Gipfel antreten, denn diese werden von Mitarbeitern einer Hundeschule bestens betreut, wenn ihre Halter das Marktangebot genießen wollen. Die Baude auf dem Ravensberg hat natürlich an allen drei Tagen geöffnet und bietet etwas zur Stärkung an.

Shuttle-Service bringt Gäste hinauf zum Berggipfel im Südharz

Eigens für die Aktion wird auch ein Shuttle-Service hin und zurück auf den Ravensberg für eine geringe Fahrgebühr eingerichtet. Start- und Endpunkt ist hier jeweils an der Sparkasse in der Poststraße in der Uffestadt. Die Zeiten lauten wie folgt: Samstag geht es von 13 bis 15 Uhr alle halbe Stunde den Berg hinauf; Rückfahrt ist von 16.30 bis 18.30 Uhr, ebenfalls im 30-Minuten-Takt. Am Sonntag finden die Fahrten von 14.30 bis 18.30 Uhr wieder im 30-Minuten-Takt statt.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg, Bad Sachsa, Walkenried und dem Südharz:

Auch interessant